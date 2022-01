Le constructeur taïwanais KYMCO lance ses scooters électriques low cost en Europe

La marque taiwanaise Kymco annonce la disponibilité prochaine d'une déclinaison « EV » de son scooter Like 125 sur le marché européen. Il s'agit évidemment d'une version 100 % électrique, laquelle devrait être affichée à un tarif plutôt aguicheur, à savoir environ 1 200 euros.

À ce prix, on aura donc droit à un « vrai » scooter, alimenté par un moteur de 3,2 kW (et 124 Nm de couple), qui se charge bien sûr de transmettre son énergie à la roue arrière du bolide. Sous le siège, on retrouve deux batteries amovibles, auxquelles s'ajoute une batterie interne de 550 Wh en cas de besoin (inamovible pour sa part).