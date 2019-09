IFA 2019 - Tout ce qu'il faut attendre de l'édition 2019

Smartphones : un embouteillage habituel à l'approche des fêtes

TV : des modèles déjà connus mais présentés au public

Audio : le grand basculement vers le sans-fil

PC : des gammes rafraîchies et améliorées

Smartwatches : peu de nouveautés au programme

Si Samsung a déjà dévoilé son line-up pour cette année 2019, et qu'Apple se réserve pour son propre événement la semaine prochaine , la majorité des marques vont profiter de l'IFA 2019 pour présenter leurs dernierstout d'abord, devrait officialiser son(probablement trois au total) dans la lignée de l'accessoire présenté pour le V50 ThinQ, ainsi que deux milieux de gamme connus sous les nomsettiendra une conférence de presse qui devrait acter la sortie des modèles, quelques semaines après leur lancement en Chine.devrait également y dévoiler sonlors d'un événement presse.De son côté,profitera certainement du salon pour dévoiler le, successeur du Xperia 1 (pourquoi faire compliqué ?), qui devrait miser une nouvelle fois sur un écran 21:9 et une expérience proche du cinéma pour la lecture de vidéos.devrait pour sa part lancer trois nouveaux modèles milieu de gamme, possiblement lestiendra néanmoins une conférence de presse qui pourrait marqueraprès son faux départ en avril dernier. Enfin,se contentera sûrement de l'annonce de son prochain processeur mobile Kirin 990 , mais le smartphone pliablepourrait tout de même se montrer dans les allées du salon, malgré le report de sa commercialisation.Les télévisions seront également présentes à l'IF,A mais les annonces, elles, devraient être rares, les constructeurs ayant déjà dévoilé leur line-up lors du CES 2019 de Las Vegas en janvier dernier.ne manquera évidemment pas l'occasion de présenter ses nouveautés, notamment en matière d'écrans4K, et pourquoi pas 8K.devrait également mettre le focus sur ses derniers appareils QLED, etpourrait également présenter quelques nouveaux modèles OLED à sortir dans les prochaines semaines, dont le modèle à écran déroulant qui avait créé la sensation au CES.tiendra également un événement pour présenter, d'une diagonale de 120 pouces et possédant une connectivitépour diffuser des programmes en Ultra-HD.Enfin,etont tous deux annoncé des conférences qui devraient être l'occasion de découvrir de nouveaux modèles.La tendance de fond dans le marché audio estet l'devrait confirmer cet état de fait.sera sans doute la star du salon côté audio avec la présentation de la Sonos Move , la première enceinte Bluetooth réalisée par le constructeur américain. L'appareil intégre également un système d'adaptation du son automatique, qui modifiera le rendu audio selon la disposition de la pièce.devrait également être présent mais l'on ne sait pas encore ce que le constructeur a dans ses cartons. Le japonais pourrait dévoiler un successeur à son remarquable WH-1000 XM3 , que nous avons particulièrement apprécié chez Clubic, mais également une déclinaison de ses écouteurs à réduction de bruit active pensée pour les sportifs.Lesseront a priori de la partie, au regard de leur popularité dans le grand public, et devraient intégrer à la fois Google Assistant et Alexa pour proposer toujours plus de services.Parmi les constructeurs attendus,etdevraient rafraîchir leurs gammes et proposer des évolutions de leurs modèles existants. Acer donnera sans doute également, dédiée au gaming.etseront aussi de la partie et devraient profiter du salon pour dévoiler de nouvelles informations sur leurs prochains processeurs.Les constructeurs ont déjà largement annoncé leurs nouveaux modèles au cours de l'été et le secteur devrait être discret lors de cetOn peut cependant s'attendre à ce queprésente de nouveaux modèles de montres connectées à sortir avant la fin de l'année ; le françaispourrait également profiter du salon pour officialiser le lancement d'une ou plusieurs montres dédiées à la santé.