Sonos va lancer sa première enceinte portable Bluetooth

Calibrage automatique du son : une première pour Sonos



est une marque réputée de l'audio à la maison, mais n'avait jamais franchi le pas de proposer un modèle portable à destination des clients nomades, une catégorie de produits pourtant très populaire depuis plusieurs années. Ce sera bientôt le cas avec. Sonos serait en train de finaliser son produit mais The Verge nous donne déjà plusieurs détails sur cet appareil très attendu par les fans de la marque, qui vient tout juste d'être déposé à la FCC.L'enceinte serait à peu près similaire au design proposé par la Sonos One , avec une forme toutefois légèrement arrondie par rapport à sa grande sœur et un poids un peu supérieur. Des boutons de contrôle de la musique seront accessibles depuis le haut de l'appareil.À la maison,, de la même manière que n'importe quel produit de la gamme. On imagine également qu'elle pourra s'intégrer aux autres appareils Sonos installés dans le foyer pour profiter d'un son multiroom. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa seront également de la partie pour piloter sa musique ou poser une question.À l'extérieur, les assistants ne seront plus accessibles et il faudra ypour profiter de sa musique. Un bouton permettra de passer d'un mode à l'autre en quelques secondes.L'appareil fonctionnera sur batterie, qui se rechargera enmais dont l'autonomie reste inconnue. Sonos devrait livrer avec son appareil une station de charge ainsi qu'une poignée pour la transporter plus facilement d'un lieu à l'autre.La grosse nouveauté pour la marque sera un nouveau mode d'adaptation du son, appelé. Aujourd'hui, il faut utiliser les micros de son smartphone et se balader plusieurs minutes dans la pièce pour que son enceinte Sonos puisse détecter la configuration des murs et calibrer le signal pour obtenir un rendu sonore adapté à son environnement., à l'aide des micros intégrés à l'appareil, de la même manière que le HomePod d'Apple ou du Google Home Max. Un accéléromètre détectera lorsque l'enceinte a changé de place et effectuera à nouveau les mesures pour s'adapter à son nouveau terrain de jeu.On ne connaît pas encore le prix ou la date de sortie de ce produit, mais nul doute que le lancement est imminent avec