Tempête droit devant ! La NASA envoie ses petits satellites TROPICS étudier les ouragans en détail

C’est une toute petite constellation, et pourtant la NASA et les États-Unis vont surveiller de près les résultats de ces satellites TROPICS (Time-Resolved Observations of Precipitation structure and storm Intensity with a Constellation of Smallsats

). En effet, les deux premiers de ces quatre CubeSats (repliés, ils mesurent 10x10x36 cm) sont arrivés en orbite ce 8 mai après leur lancement à 3h du matin (Paris) depuis la Nouvelle-Zélande. Petits, mais costauds ! Ils sont équipés d’un radiomètre micro-ondes qui tourne sur lui-même à 30 tours/minute et qui « scanne » l’intérieur des nuages sur sa trajectoire à différentes bandes de fréquence. L’objectif est simple, disposer de profils détaillés et approfondis des formations de tempêtes tropicales, cyclones et ouragans (en particulier dans l’Atlantique, mais pas uniquement) pour pouvoir étudier leur évolution. L’aspect « constellation » est d’ailleurs crucial : avec à terme quatre unités, la NASA veut pouvoir scanner une éventuelle tempête une fois par heure ! Profils de température, composition, densité hydrologique… De tels instruments existent déjà sur des satellites météorologiques beaucoup plus gros en orbite basse, mais ils n’ont ni les mêmes caractéristiques exactes ni cette fréquence d’observation.