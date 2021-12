D'anciens salariés de SpaceX inventent Stellar, un robot qui produit des pizzas toutes les 45 secondes

Fondée en mai 2019, Stellar Pizza donne un indice sur ses origines. En effet, les trois fondateurs de la pizzeria, à savoir Benson Tsai, Brian Langone et James Wahawisan étaient employés par SpaceX, la compagnie spatiale d'Elon Musk. Le premier a ainsi passé cinq ans à mettre au point des batteries pour satellite. Mais, au total, ce sont 23 anciens employés de SpaceX qui ont mis la main à la pâte pour mettre sur pied Stellar Pizza, dont Ted Cizma, ancien chef exécutif de la firme de Musk.

Leur idée ? Un robot capable de cuisiner une pizza de A à Z en seulement cinq minutes, et d'en délivrer une toutes les 45 secondes ! La seule intervention humaine consiste à préalablement insérer une boule de pâte à pizza dans la machine, et le robot fait le reste. Il sera même possible pour les consommateurs de choisir leurs ingrédients favoris, incluant notamment du bacon ou encore des olives.

Peu de détails concernant la conception même du robot ou encore son prix ont été communiqués. Installé dans un camion dédié, Stellar doit entrer en service au printemps prochain à Los Angeles (Californie). Nul doute qu'Elon Musk viendra en prendre une part !