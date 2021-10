Un robot artiste accusé d'espionnage à la frontière égyptienne

Ces derniers jours s'est déroulé en Égypte un événement digne d'un scénario de film James Bond. À l'occasion d'une exposition d'art contemporain organisé au pied de la grande pyramide de Gizeh, l'artiste britannique Aidan Meller a envoyé Ai-Da, un robot humanoïde capable de peindre et de sculpter. Ce robot devait présenter une sculpture en argile représentant l'énigme du Sphynx présentée à Œdipe, mais il a bien failli ne pas pouvoir.

Lors de l'arrivée d'Ai-Da sur le territoire égyptien le 10 octobre dernier, les douanes se sont inquiétées de la présence d'un modem, capable d'envoyer des données, et de caméras intégrées aux yeux. Le robot a ainsi été suspecté d'être un espion britannique, et il a fallu que l'ambassade mette tout en œuvre pour dissiper le malentendu et éviter un incident diplomatique majeur.

« Je peux abandonner les modems, mais je ne peux pas vraiment lui arracher les yeux », a déclaré Aidan Meller. Cette histoire a cependant connu une fin heureuse, puisque tout est rentré dans l'ordre hier, et le robot a été « libéré » juste à temps pour l'ouverture de l'exposition Forever is Now .