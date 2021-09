Dick Tracy : le bon souvenir (oublié) de la SEGA Mega Drive ?

Il y a 31 ans bientôt jour pour jour, les cinémas français projetaient un nouveau film événement « made in Hollywood ». L’adaptation cinématographique du célèbre comics Dick Tracy, avec un Warren Beatty à la fois derrière la caméra et sous le chapeau jaune, un casting comptant d'autres immenses stars comme Al Pacino, Dustin Hoffman ou Madonna, une BO légendaire et des musiques signées Danny Elfman. Décrit par certains comme un Sin City avant l’heure, mêlant prises de vues réelles et décors façon comics, le film (sans doute un peu trop en avance sur son temps) n’a pas rencontré le succès escompté dans les salles obscures… Il fut néanmoins adapté en jeu vidéo, notamment sur SEGA Mega Drive.