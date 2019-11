Snapdragon 865 : les specs du prochain SoC haut de gamme de Qualcomm ont fuité

Toujours plus de puissance

5G au programme

Alors que l'on vient tout juste d'apprendre quand Qualcomm allait officiellement annoncer son prochain SoC haut de gamme, le Snapdragon 865, une partie de ses spécifications a déjà fuité.Sur le réseau social chinois Weibo, un leaker nous apprend que le Snapdragon 865 va embarquer un CPU octa-core cadencé à 1,8 GHz. Dans le détail, on aurait quatre cœurs Kryo Silver (Cortex-A55) à 1,8 GHz, trois cœurs Kryo Gold (Cortex-A77) à 2,42 GHz et un autre cœur Kryo Gold à 2,84 GHz cette fois-ci.Le tout serait accompagné d'un GPU Adreno 650 à 587 MHz. Comme cette année avec le Snapdragon 855 Plus , une version améliorée avec un GPU plus puissant devrait sortir dans le courant de l'année 2020. L'ensemble repose sur un procédé de fabrication basé sur la gravure en 7 nm EUV avec compatibilité RAM LPDDR5X et stockage UFS 3.0.D'après l'individu à l'origine de cette fuite, on peut s'attendre à des performances du processeur de la puce en hausse d'environ 20 % par rapport au Snapdragon 855. Le GPU devrait quant à lui recevoir un boost compris entre 17 % et 20 % par rapport à l'Adreno 640 qui équipait le modèle de la génération précédente.Le Snapdragon 865 sera le SoC qu'on retrouvera sur la plupart des smartphones haut de gamme Android qui ne sont ni Samsung (qui utilise des Exynos en Europe) ni Huawei (qui a ses Kirin ). Deux versions du système sur puce seraient prévues : l'une normale et l'autre intégrant directement un modem 5G (Snapdragon X55). 2020 devrait ainsi être l'année de la démocratisation des appareils compatibles avec la nouvelle génération de réseau mobile.Qualcomm a fait savoir que son Tech Summit 2019 aura lieu du 3 au 5 décembre 2019 à Maui (Hawaii). C'est à cette occasion que le fondeur américain dévoilera officiellement les caractéristiques de son Snapdragon 865, et potentiellement l'identité des premiers modèles de mobiles qui en profiteront.