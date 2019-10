Le Honor V30 Pro arrive, les specs de sortie : Kirin 990 5G, écran OLED et 60 MP au programme

Des spécifications premium

Malgré des déboires causés par les sanctions américaines à son encontre , Huawei continue de lancer des smartphones, même sans Play Store pré-installé. Sa filiale Honor s'apprête à dévoiler deux nouveaux mobiles haut de gamme.Le Honor V30 Pro sera équipé d'un écran OLED, alors que celui du V30 reposera sur la technologie LCD. Le premier cité devrait bénéficier de deux capteurs photo frontaux, chacun dissimulé dans un poinçon. Le modèle standard se contentera d'un unique appareil photo frontal.La version Pro aura aussi droit à un SoC Kirin 990 gravé en 7nm+ EUV compatible 5G , alors que le V30 embarquera une puce Kirin 990 sans modem 5G. On attend une batterie de 4 200 mAh avec SuperCharge 40W et recharge sans fil 15W pour le Honor V30 Pro, contre une capacité de 4 000 mAh, une recharge 22,5W et sans recharge wireless pour l'autre.Le modèle Pro embarquerait un quadruple capteur photo, contre « seulement » un triple sur le V30. On ne connaît pas encore le détail des caractéristiques de ces modules. On sait par contre que Huawei va miser sur un capteur principal de 60 Mp.Si la série des Honor V n'est jamais commercialisée sur le vieux continent, on retrouve généralement ces smartphones quelques mois plus tard chez nous sous l'appellation Honor View. Ce sont les appareils les plus impressionnants de la marque, qui reprennent les caractéristiques des meilleurs mobiles Huawei mais sont commercialisés à moindre prix.Impossible de dire pour le moment s'il y a une chance de voir débarquer ces V30 et V30 Pro sur notre marché. La probabilité est forte qu'ils ne puissent pas bénéficier des services et applications Google, comme le Play Store. De quoi freiner les consommateurs. On sait que le Mate 30, qui est dans la même situation, doit sortir avant la fin de l'année en Europe. Ce sont peut-être ses ventes qui vont dicter la disponibilité ou non des Honor View 30 et View 30 Pro en France.Les Honor V30 et V30 Pro sont attendus avant la fin du mois d'octobre en Chine. Le marque devrait en profiter pour lancer dans le même temps une nouvelle génération de Honor Watch Magic.