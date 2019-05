Huawei sous-estimé par les États-Unis ? C'est ce que pense son fondateur

Crédits : Shutterstock.com

5G : pour le fondateur de Huawei, il faudra deux à trois ans aux USA pour rattraper leur retard

Huawei, reconnaissant envers les entreprises américaines

Via : The Verge

Interrogé par le Global Times,prend acte de la décision des États-Unis. Mais pour le fondateur de l'entreprise, actuellement second plus gros constructeur de smartphones au monde, le gouvernement américain n'a tout simplement pas conscience de l'avance qu'a prisen matière de 5G.Les sanctions américaines visant Huawei ciblent avant toutque le Chinois souhaite déployer. Un domaine d'avenir, sur lequel le constructeur a déjà pris une avance considérable, si l'on en croit son fondateur Ren Zhengfei.L'homme d'affaires de 74 ans assure que les nouvelles barrières protectionnistes n'handicaperont pas la recherche et le développement sur la 5G, et prédit qu'En ces temps troublés, le fondateur de l'entreprise fait savoir sa reconnaissance envers les entreprises américaines qui, selon lui, «».», a déclaré Ren Zhengfei.Pourtant,pour l'entreprise de télécommunications chinoise. Bien qu'elle annonce travailler sur un système d'exploitation maison , il faut se rendre à l'évidence qu'un smartphone ayant l'impossibilité de profiter de Maps, YouTube, Assistant et tout l'écosystème Google risque bien de diminuer l'attrait des consommateurs pour Huawei.