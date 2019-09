L'attendu SoC Kirin 990 de Huawei sera dévoilé simultanément à l'IFA et à Pékin

Une double présentation pour le SoC Kirin 990

La 5G sur le devant de la scène

Source : GSM Arena

Qualcomm sera également présent à l'autour de la question des réseaux 5G. Nul doute que l'entreprise chinoise vantera le modem 5G intégré à son SoC Kirin 990 , par rapport au Snapdragon 855 Plus, qui dépend d'une puce externe.Ladu 6 septembre à Berlin, intitulée «» (Repensez l'évolution) sera prononcée par, P.-D.G. de l'entreprise chinoise. Elle se déroulera en parallèle d'un événement Huawei à Pékin, intitulé «». Comme chaque année, la société présentera son nouveau SoC, la puce, cette dernière sera dotée d'un CPU Cortex-A77 pour une augmentation de 20% des performances, et d'un processeur graphique Mali-G77, 50% plus efficace, qui permettrait la capture de vidéos en 4K à 60 images par seconde. Surtout, leaura un, contrairement au Snapdragon 855Plus de Qualcomm.Alors que Qualcomm sera également sur place, notamment au sujet de la 5G, nul doute, donc, que ces réseaux mobiles seront un point important de la présentation chinoise. Ces événements en parallèle permettront aussi de préparer le terrain pour la présentation des prochains, le 19 septembre 2019 à Munich. Rappelons que ces nouveaux smartphones ne pourront probablement pas utiliser les applications et services Google