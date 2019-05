COMPUTEX 2019 - ARM annonce ses nouveaux CPU et GPU, les Cortex-A77 et Mali-G77

Tour d'horizon des nouveautés : Cortex-A77, Mali-G77

Ce n'est pas tout !

Les nouvelles puces comprennent le processeuret le processeur graphique. Elles incluent des améliorations significatives.Concernant le Cortex-A77,promet des expériences améliorées d'apprentissage automatique et de réalité mixte grâce à une amélioration de 20 % de l'IPC par rapport à la dernière génération (le Cortex-A76). Il s'agit d'une conception de 7 nm et, selon ARM, les performances de l'apprentissage automatique ont étéau cours des deux dernières générations.Vient ensuite le GPU Mali-G77, construit sur la nouvelle architecture de Valhall. Cela devrait permettre une amélioration de 40 % des performances par rapport au Mali-G76, avec une efficacité énergétique améliorée de 30 % et une densité de performances également supérieure de 30 %. ARM promet aussides performances d'apprentissage automatique.Le nouveau processeur Cortex-A77 et le processeur graphique Mali-G77 devraient tous les deux se retrouver dans les smartphones, bien que, lorsque les puces ARM apparaissent dans des appareils, elles sont généralement renommées par Qualcomm et par d'autres titulaires. Par ailleurs, ces titulaires de licence peuvent également modifier la conception et la vitesse d'horloge d'ARM, en fonction de leur contrat.ARM a également annoncé un nouveau processeur ML (Machine Learning), qui est inclus dans la plateforme de calcul d'apprentissage machine Project Trillium d'ARM, en plus du cadre logiciel NN. L'idée est d'ajouter une unité de traitement neuronale (NPU) dédiée aux chipsets. ARM dit qu'elle augmente son efficacité énergétique par deux et ses techniques de compression de la mémoire par trois. ARM a également annoncé qu'il comprend cinq TOPS (billions d'opérations par seconde) par Watt.Le, ainsi que le nouveau processeur de ML qui en découle, sont conçus spécifiquement pour le, dans une optique de détection des objets. C'est cette détection d'objets, par exemple, qui permet au logiciel d'un smartphone d'identifier un élément au premier plan et d'effacer l'arrière-plan flou, créant ainsi un « mode portrait » par ordinateur, imitant l'effet bokeh des objectifs.Ces nouvelles technologies apparaîtront très probablement dans nos smartphones ou ordinateurs portables dotés d'un système ARM