Podcasts : le confinement rebat les cartes de la publicité audio

C'est simple : il n'est pas un diffuseur de podcasts qui n'ait pas communiqué récemment sur une hausse du nombre d'écoutes sur ses programmes le mois dernier. Une bonne santé apparente, qui ne manque pas d'attirer les convoitises des annonceurs.La moitié de l'humanité est confinée à domicile. Parfois depuis plus d'un mois. Aussi, la moitié de l'humanité s'ennuie. Profondément. Et les podcasts (ou balados, en bon français) peuvent être perçus comme des échappatoires salutaires par beaucoup.Il faut dire que l'offre est florissante ces dernières années. D'après le site Podcast Insights, le nombre de podcasts disponibles en ligne serait passé de 500 000 en 2018 à plus de 900 000 début 2020. Une véritable explosion, conjuguée à des statistiques d'écoutes toujours plus encourageantes pour les éditeurs... et les annonceurs.Pourtant, la crise du coronavirus a jeté un froid sur certains publicitaires, soudainement devenus frileux à l'idée de dépenser de grosses sommes sur ce medium.Si le marché semble bien se porter, ce sont les annonceurs historiques qui, eux, ont peu à peu retiré leurs billes de la table du podcast. Soucieux, d'une part, d'adapter leur message à la situation et, d'autre part, que le confinement n'est pas la meilleure des périodes pour consommer, les gros bonnets de la pub ont opéré un repli stratégique, laissant ainsi plus de place à des marques qui auront su remanier leur discours plus vite que les autres.Megaphone, une plateforme de diffusion et de monétisation de podcasts (qui a notamment la préférence de CBS ou Vox Media), aurait ainsi signé deux fois plus de nouveaux clients en mars qu'elle en a perdu, rapporte Digiday.En réalité, explique Erik Diehn, P-D.G. de Stitcher au média en ligne, «», c'est-à-dire des clients qui optent pour des annonces suscitant - littéralement - une conversion directe de la part de leurs clients (un code promo, une URL courte personnalisée, un numéro à appeler...). Les marques, qui cherchent à vendre une image avant un produit, ont en revanche rapidement adapté leur discours.C'est notamment ce que permet la publicité audio : une adaptation rapide aux perturbations du marché. Et en ces temps troublés, ce sont les marques les plus réactives qui parviendront à tirer leur épingle du jeu.