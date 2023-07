"Influvoleurs" Booba face à la justice pour cyberharcèlement

Pendant ce temps, Magali Berdah ne s'est pas laissée faire pour autant. En plus de défendre son point de vue dans les médias, elle a intenté plusieurs actions en justice contre Booba, certains de ses cyberharceleurs les plus actifs, et même Twitter, qu'elle accuse de complicité de cyberharcèlement pour la lenteur et le manque d'efficacité de sa modération.