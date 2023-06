Une bibliothèque publique coupe l'accès à son Wi-Fi la nuit, suscitant l'indignation des activistes et la détresse des sans-abri

À partir de l'été 2022, une bibliothèque du district 8 de San Francisco a décidé de couper l'accès à son Wi-Fi en dehors des heures d'ouverture. Si cette décision aurait pu être le fait d'un employé zélé, déterminé à éliminer toute consommation d'énergie inutile, elle émane en réalité des voisins de l'établissement.

En effet, ces derniers auraient déclaré que le Wi-Fi de la bibliothèque attirait une population indésirable : « Pourquoi les vagabonds et les toxicomanes sont-ils autant attirés par la bibliothèque ? Le Wi-Fi y est gratuit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ! » Les conseillers municipaux ont ainsi reçu de nombreux courriels de résidents se plaignant de la consommation de drogue en plein air et des trottoirs bondés. Cela a entraîné la décision de limiter les heures d'accès au réseau sans fil de la bibliothèque concernée.

Mais au-delà des sans-abri habitués à utiliser le réseau, certains activistes et riverains ont également fait part de leur désaccord. Une cinquantaine d'entre eux ont tenté de convaincre l'établissement de faire machine arrière, en vain. Pourtant, des études de terrain menées en 2017 et 2021 par des élus locaux et la bibliothèque avaient estimé que la coupure du Wi-Fi ne permettrait pas de faire baisser la criminalité dans le quartier.