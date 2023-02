Charlie Hebdo : l'Iran serait à l'origine de la cyberattaque contre le journal

L'opération a de quoi inquiéter, puisque ce même groupe a annoncé sur un forum en ligne être en possession grâce à cette intrusion des noms et contacts de plus de 200 000 abonnés du journal satirique. Les hackers les ont mis en vente pour 20 bitcoins (soit actuellement environ 460 000 dollars). Ils ont par ailleurs déjà essayé de les faire fuiter sur Twitter à travers de faux profils.

« Cette information, obtenue par l'acteur iranien, pourrait exposer les abonnés du magazine à un risque de ciblage en ligne ou physique par des organisations extrémistes », a prévenu Microsoft. Pour le moment, les autorités iraniennes et françaises n'ont pas tenu à réagir à la nouvelle. Charlie Hebdo n'a pas non plus voulu faire de commentaires « pour le moment ».