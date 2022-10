Les Pays-Bas déploient les premiers drones terrestres de l'OTAN

Comme vous pouvez l'observer dans la vidéo ci-dessus, le THeMIS est ici équipé d'un lance-grenade d'un calibre de 40 mm, de canons de 30 mm et d'un lance-missile antichar. Milrem Robotics met en avant la discrétion de l'appareil en matière de volume sonore, de même que son gabarit réduit. Il mesure seulement 2,40 m de long pour 2,15 m de large et 1,15 m de haut. Il pèse 1,6 tonne et peut embarquer jusqu'à 1,2 tonne de charge utile, tandis que son moteur hybride lui confère jusqu'à 10 h 30 d'autonomie et 1 h 30 en emploi du seul moteur électrique. Il peut atteindre les 20 km/h.

Le THeMIS possède cependant plusieurs configurations. Ce drone terrestre peut aussi être employé pour la reconnaissance d'un lieu, le tractage d'un engin, ou le transport de matériel ou d'un individu sur civière, par exemple. Dans le cadre de la mise à l'épreuve en cours aux Pays-Bas, il est bel et bien configuré pour le combat direct. Les minidrones qu'il stocke en son sein permettent également une reconnaissance facilitée du terrain.