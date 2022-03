La France envoie de l'équipement informatique en Ukraine, mais lequel ?

Réunis les 8 et 9 mars derniers à Paris et à Nevers, les ministres européens du Numérique avaient décidé, en signe de solidarité, de faire appel au secteur privé afin d'acheminer et de fournir du matériel informatique « nécessaire à la poursuite d'un fonctionnement normal du gouvernement ukrainien », et aussi de maintenir les réseaux de télécommunications fonctionnels dans le pays, envahi par le voisin russe.