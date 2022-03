Guerre en Ukraine : la crypto-résistance s'organise

Et les initiatives fusent, qu’elles soient collectives ou individuelles. Gitcoin, une plate-forme basée sur Ethereum et destinée à financer des développements open source par le biais de subventions et de primes, a lancé un fonds dédié « Support for Ukraine ». Organisé entre le 9 et le 24 mars, il a pour but d’aider à financer, à hauteur de 700 000$, une trentaine de projets d’aide humanitaire à l’Ukraine.

De son côté, Gleb Naumenko, un développeur Bitcoin originaire de Kharkiv en Ukraine, a mis en place début mars un fonds de soutien humanitaire en bitcoins. « Très reconnaissant aux Bitcoiners d'avoir aidé les Ukrainiens », il assure le 11 mars que « rien que grâce à ce fonds, nous avons fourni à des centaines de personnes de la nourriture, des médicaments et des moyens d'abri ».