Sir Clive Sinclair, créateur du ZX Spectrum et pionner de l'ordinateur personnel est décédé

L'histoire de Sir Clive Sinclair est une success story comme celle de beaucoup de grands inventeurs dans notre histoire. Particulièrement intelligent et curieux, il quitte néanmoins l'école à l'âge de 17 ans et travaille pendant quatre ans comme journaliste technique. Mais son objectif est déjà clair : cet emploi lui permettra de récolter suffisamment de fonds pour créer son entreprise Sinclair Radionics.

Les petites et grandes inventions se succèdent alors. Au début des années 1970, il s'attaque aux calculatrices qui, à l'époque, avaient au moins la taille de caisses enregistreuses. Et il parvient effectivement à créer une série de calculatrices suffisamment petites et légères pour tenir dans la poche. Selon sa fille Belinda, « il voulait faire des choses petites et bon marché pour que les gens puissent y avoir accès ».