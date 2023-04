Zone-Telechargement : 7 ans après, la sentence tombe pour les fondateurs

En 2012, Thibault Ferreira et Wilfrid Duval, âgés alors de 19 et 21 ans, fondent ensemble Zone-Telechargement. Véritable bouleversement dans la sphère des téléchargements illégaux, le site va très rapidement connaître un immense gain de popularité, au point de devenir le onzième site le plus visité en France. Fort de son succès, la plateforme créée par les deux amis toulousains va alors susciter l'intérêt des autorités.