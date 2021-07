La CNIL valide le partage des informations de vaccination aux médecins, sous certaines conditions

« La CNIL, en principe défavorable à une telle pratique, considère que la situation sanitaire exceptionnelle peut la justifier », fait savoir l'organisme, qui y voit « une forme d’atteinte à la vie privée dans la mesure où il s’agit de l’utilisation d’une donnée personnelle sensible et confidentielle pour une sollicitation non demandée ».

Elle exige que le transfert des données soit réalisé de façon sécurisée afin que les informations ne puissent pas être consultées par des tiers.

La CNIL souhaite également que la transmission d'une telle liste n'aie lieu « qu’à la demande du médecin-traitant », qui estime en avoir besoin pour sensibiliser ses patients, et non systématiquement à l’ensemble des médecins traitants. La liste devra aussi être supprimée par le médecin dès la fin de l’action de sensibilisation.