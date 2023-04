Pourquoi la CNIL épingle le ministère de l'Économie et les douanes

Oui, le fichier SIRENE est aujourd'hui librement utilisé et exploité par les douanes, alors même que sa création et son usage ne sont prévues par aucun texte. Ni loi, ni décret. Et la CNIL indique, par-dessus le marché, ne pas avoir été saisie (par l'État) d'une demande d'avis concernant sa mise en place, ce qui entre directement en violation avec les articles 87 et 89 de la loi Informatique et Libertés.