La lutte contre la fraude financière dans les publicités va s'intensifier chez Google

Faisant de la lutte contre la fraude financière dans les publicités une priorité, Google met à jour son règlement sur les produits et services financiers, étendant au passage à la France, à l'Allemagne et à l'Indonésie son programme qui consiste à vérifier les annonceurs. L'idée, pour la firme de Mountain View, est à la fois de mieux protéger ses utilisateurs, et d'assurer à ses partenaires publicitaires qu'ils ne seront pas court-circuités par des acteurs malhonnêtes.