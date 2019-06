Une base de données laisse filer les informations professionnelles d'1,6 million de personnes

Etats-Unis, Australie et Japon touchés

L'agence qui a révélé l'existence de cette base de données lutte contre l'exposition des données

De toujours vérifier si le site dans lequel vous entrez vos données est sécurisé, cela grâce à la présence d'un HTTPS ou d'un verrou fermé dans le barre d'url.

Évitez ensuite de divulguer toute information qui pourrait, selon vous, vous nuire.

Utilisez par ailleurs des mots de passe différents et sécurisés, qui mêlent différents types de caractères.

Ne cliquez pas sur tout lien douteux

Enfin, ne faites pas d'achat en ligne sur des réseaux WiFi non sécurisés.

Source : Safety Detective

La fuite concernedans le monde entier.Laa été découverte par, un chercheur indépendant, dans le courant du mois de mai.la base de données appartiendrait à une. Non sécurisée, il faudrait simplement connaître l'adresse web de la base de données pour y accéder.Au moins 1,6 millions de personnes sont concernées et toutes sont recensées comme étant «». Parmi elles, des candidats au gouvernement australien, du personnel de chez Tommy Hilfiger au Japon et même des membres du FBI.Ces informations proviennent principalement desdes principaux concernés mais aussi d'En donnant des conseils, l'agencequi est à l'origine de la publication de l'étude dont Anurag Sen est l'auteur prévientL'agence conseille ainsi: