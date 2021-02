Le gouvernement s'inspire du Bureau des Légendes pour sa campagne sur les dangers des cyberattaques

Tout en reprenant les codes du Bureau des Légendes, l'actrice principale est contactée par son oncle, sa mère et son frère à cause de divers problèmes dans le domaine de l'informatique. Elle va également leur fournir des conseils et les renvoyer vers l'ANSSI (l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information) ou la gendarmerie.

Le court-métrage produit par The Oligarchs Productions met aussi en scène les personnages de Marcel Gaingouin, Pépé et la Mule qui sont incarnés par Patrick Ligardes, Alexandre Brasseur et Irina Muluile.