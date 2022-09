Shadow : l'option Power arrive fin octobre, en route pour concurrencer NVIDIA GeForce NOW ?

Cette formule mettra à disposition de chaque abonné un PC dans le Cloud doté d'une configuration extrêmement robuste. Parmi les éléments embarqués, on retrouve un CPU AMD EPY 7543P avec 4 cœurs et 8 threads. Du côté des cartes graphiques, on notera la présence des NVIDIA GeForce RTX de classe 3070. Des cartes équivalentes pour les professionnels pourront aussi être proposées, tout comme des « GPU AMD fondés sur l'architecture RDNA 2 ». Parmi ces modèles, Shadow mentionne l'AMD Radeon Pro V620, spécialement taillée pour le cloud gaming. 16 Go de RAM viendront compléter le tableau.