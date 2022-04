Test Xiaomi Watch S1 Active : une montre connectée avec du potentiel qui tend à gagner en maturité

Si on retrouve bien le niveau de VO 2 Max, le SpO 2 et un indicateur d’énergie, ça ne va guère plus loin. Xiaomi fait l’impasse sur les algorithmes de temps de récupération et de charge d’entraînement. La tocante chinoise va au plus simple. Là encore, nous lui préférons la GTR 3 Pro qui se montre un peu plus poussée tout en conservant une approche simple de la gestion des métriques.