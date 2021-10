La nouvelle tablette Xiaomi Pad 5 est déjà en promo chez Cdiscount !

Puisqu'elle est récente, cette tablette conçue par Xiaomi dispose de caractéristiques techniques assez impressionnantes. À commencer par son écran WQHD avec une diagonale de 11 pouces et une définition atteignant 2560 x 1600 pixels. Les couleurs et les contrastes sur cette dalle seront vraiment magnifiques. Et que dire de la puissance de ce modèle pourvu d'un processeur Snapdragon 860 avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Toutes les tâches se feront sans le moindre ralentissement et vous pourrez également jouer confortablement.