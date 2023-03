Tesla Vision est enfin là, voilà ce que c'est

En octobre dernier, Tesla annonçait que ses nouveaux véhicules Model Y et Model 3 seraient dorénavant livrés sans capteurs à ultrasons. Ces composants situés dans les pare-chocs avant et arrière de ses voitures étaient pourtant indispensables pour le bon fonctionnement de plusieurs options d'aide à la conduite, notamment lors des manœuvres et du stationnement.