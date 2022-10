Pilote automatique : pourquoi Tesla retire des capteurs de ses véhicules ?

Pour expliquer ces différents retraits, Tesla met en avant Tesla Vision, son système de conduite autonome fondé exclusivement sur les différentes caméras installées de part et d'autre des véhicules.

Tesla Vision serait, selon la marque, un système plus sûr encore, avec des résultats bien meilleurs dans la reconnaissance des objets et des personnes, et un freinage d'urgence plus rapide en cas de détection d'un piéton sur la chaussée.

Tesla ne jure donc plus que par Tesla Vision, mais le retrait des capteurs à ultrasons va poser quelques problèmes aux utilisateurs. En effet, les fonctionnalités Park Assist, qui envoie des alertes à la moindre détection lorsque le véhicule circule à moins de 8 km/h, Autopark, qui gère le stationnement automatique, ainsi que Summon et Start Summon, qui permettent au véhicule de sortir automatiquement d'une place de parking, seront momentanément désactivées.

Tesla promet des mises à jour dans les prochains mois qui réactiveront ces dispositifs, cette fois assurés par Tesla Vision, « une fois que ces fonctionnalités marcheront de manière aussi performante que sur les voitures actuelles ».

Dernier point à souligner : les capteurs à ultrasons devraient, contrairement aux radars, rester actifs sur les anciens modèles. Tesla ne prévoit pas pour le moment de les désactiver via une mise à jour.