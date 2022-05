Ces YouTubeurs transforment une Tesla Model 3 en... tank

La vidéo ci-dessus résume en huit minutes près d'un mois de travail. Les équipes de The Real Life Guys ont réalisé un sous-châssis équipé de deux chaînes sur-mesure qui permettent de supporter et surélever la Tesla de 80 cm au-dessus du sol. Le produit fini pèse au total près de 6 tonnes et possède, selon les informations données dans la vidéo, une capacité de traction équivalente.

Si vous souhaitez transformer votre Tesla pour qu'elle sorte du lot, vous savez désormais à qui vous adresser. Malheureusement, il va falloir attendre une prochaine vidéo pour voir ce modèle custom circuler. Le grand avantage de cette réalisation est qu'elle est réversible à 100 %, contrairement à d'autres projets fantasques dernièrement observés sur le Net. De quoi engager Elon Musk à prendre place à bord ?