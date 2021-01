Avec plus de 20 ans de retard, Magic Castle sort enfin... sur PS1

Jusqu'à ce que l'un des développeurs originaux remette la main sur le code source du jeu et se lance un improbable défi : achever Magic Castle et le proposer au public, même quatre générations de console plus tard.



C'est ainsi que ce jeu PS1 est sorti en début d'année 2021. Bien entendu, il n'est pas question d'une disponibilité sur disque et de ressortir sa PS1 du placard pour l'essayer. Magic Castle est téléchargeable gratuitement et peut être joué sur PC via un émulateur.

Le jeu consiste à explorer un château rempli de monstres, de pièges et de magie. Un bon donjon à l'ancienne. 20 niveaux et quatre personnages jouables sont prévus. Une mise à jour devrait arriver plus tard pour jouer à quatre.