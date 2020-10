Demon's Souls : 5 minutes de gameplay sur PS5 et de nombreuses options graphiques

Nous y découvrons Stonefang, l'un des cinq royaumes distincts du monde de Boletaria, dans lequel s'inscrit l'histoire de Demon's Souls. Dans ses terribles profondeurs, des mineurs maudits s'échinent à miner les os des dragons anciens pour alimenter les forges infernales surchauffées par de la lave en fusion.

Cette séquence de gameplay concentre tout ce qui a fait le succès du genre Soulsborne : des pièges retors, des ennemis plus ou moins bien cachés, les points de sauvegarde, le brouillard caractéristique de l'entrée dans une zone de boss (au travers duquel on risque de passer souvent) et une ambiance mêlant désolation, horreur et souffle épique.

Comme à l'accoutumée dans un Soulsborne, le personnage se déplace librement dans cette vaste zone et peut aborder les différents défis qui lui font face plus ou moins à sa guise. Pour se défendre contre les monstres et les deux boss iconiques du jeu originel présentés dans cette séquence, un arsenal fourni d'armes et de magie est laissé à disposition.

Nous pouvons ainsi remarquer dans cette séquence que le jeu est beau à se damner et s'inscrira probablement comme un maître étalon de ce début de nouvelle génération de consoles. Nonobstant une plastique superbe, le jeu offrira de nombreuses options graphiques comme des filtres.