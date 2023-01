L'app de streaming de Samsung va arriver sur les TV d'autres marques

La plateforme propose actuellement des centaines de chaînes différentes, éparpillées dans pas moins de 24 pays, dont un peu plus de 200 rien qu'aux États-Unis. On y retrouve des chaînes « Samsung », mais aussi d'autres comme MTV, Fashion TV, Luxe TV, sans oublier des programmes pour enfants via Pluto TV, JellyToon…

En août dernier, Samsung indiquait que son service TV Plus avait connu une progression de 100 % par rapport à l'année précédente, avec plus de 3 milliards d'heures de diffusion au total. Pour la firme, l'idée serait de proposer son service TV Plus sous la forme d'une simple application à télécharger. La marque TCL pourrait être la première à l'intégrer à ses téléviseurs.