Les Galaxy Watch 4 se mettent à jour et font le plein de nouveautés pour votre bien-être

Voilà une mise à jour avant tout placée sous le signe de la santé. En effet, les Galaxy Watch 4 vont pouvoir prendre davantage soin de vous en vous fournissant des informations toujours plus précises au sujet des progrès que vous réalisez (perte de poids, pourcentage de masse graisseuse et musculaire, etc.). Pour les coureurs et cyclistes, Samsung a même pensé à ajouter une fonction d’entraînement fractionné, ce qui permet de prédéfinir la durée, la distance ou le nombre de répétitions. À noter que vous pourrez très bientôt, durant vos activités sportives par exemple, écouter de la musique directement depuis votre montre en 4G ou en Wi-Fi (via l’application YouTube Music ) sans avoir besoin de passer par votre smartphone .