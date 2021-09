Samsung dévoile un moniteur 24 pouces avec webcam escamotable pour les visioconférences

Cet appareil étant certifié Windows Hello, il est possible de se connecter ou de déverrouiller son ordinateur rapidement en utilisant le scan du visage de l'utilisateur via la webcam. Le moniteur S4 accueille également des haut-parleurs, un micro et des ports USB, sur lesquels il est possible de brancher, par exemple, son ordinateur portable. Enfin, toujours pour le confort de tous, il est possible de régler précisément sa hauteur ou l'angle de pivotement.