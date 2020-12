Samsung Pay abandonne son programme de fidélité

En configurant sa carte bancaire au sein de Samsung Pay et en effectuant des paiements avec ce dernier, le fabricant proposait jusqu'alors un programme de récompense se traduisant par l'accumulation de points. Ces derniers pouvaient être utilisés pour bénéficier de réductions dans certaines boutiques partenaires.

Samsung Pay s'est initialement distingué en proposant des paiements effectués non seulement via NFC mais également en offrant une compatibilité avec les terminaux nécessitant de glisser une carte bancaire magnétique comme on en trouve outre-Atlantique

Selon XDA Developer, le dispositif aurait particulièrement bien fonctionné et Samsung Pay a recueilli bon nombre d'adeptes. Mais face à l'ampleur de cette adoption, l'entreprise se voit obligée de mettre fin à ce programme de partenaires.

Plus précisément, à partir du 31 décembre à 23 h 59, il ne sera plus possible d'accumuler des points de fidélité chez les partenaires. Cependant, les utilisateurs pourront continuer d'en collecter sur le Galaxy Store, sur Samsung.com ou sur l'application Shop.