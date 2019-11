Salesforce choisit Microsoft Azure pour son service Marketing Cloud

Sales Cloud et Service Cloud intégrés à Microsoft Teams

Salesforce et Microsoft : de concurrents à partenaires

Source : Business Insider

Jeudi 14 novembre, Salesforce a annoncé avoir conclu un partenariat avec Microsoft Azure comme fournisseur de son service Marketing Cloud. «En complément, un second projet rapprochera un peu plus les compagnies : il s'agit d'intégrer deux services de Salesforces, Sales Cloud et Service Cloud, dans l'outil Microsoft Teams. Le but : permettre aux utilisateurs de rechercher, visualiser et partager directement des documents Salesforce sur la plateforme de Microsoft.Le partenariat conclu entre Salesforce et Microsoft vient renforcer une collaboration lancée en 2014 avec l'intégration d'outils Microsoft (Skype for Business, OneNote, Microsoft 10) dans les logiciels Salesforce.Si ce partenariat vient renforcer les liens entre les deux firmes américaines, ces dernières ont pourtant mené une concurrence sur plusieurs fronts. Côté CRM (), Microsoft 365 constitue l'un des principaux concurrents mondiaux de Salesforce aux côtés de SAP, Oracle ou Adobe.En outre, les deux sociétés s'étaient disputées le rachat de LinkedIn en 2016, bataille finalement remportée par la firme de Satya Nadella. La même année, l'éditeur de logiciels californien avait choisi un concurrent d'Azure, Amazon Web Services (AWS), comme plateforme principale pour son service Cloud.Le nouveau partenariat avec Microsoft n'aura pas de conséquence sur la relation avec AWS, assure de son côté Salesforce.