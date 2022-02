Avec le GH6, Panasonic officialise son appareil photo hybride très attendu

Pas de course à la plus haute définition pour le GH6. Le boîtier laisse la 8K à d'autres et se concentre sur sa rapidité. En s'appuyant sur un nouveau capteur de 25 Mégapixels et un nouveau processeur nommé Venus Engine, le GH6 propose des cadences de prises de vues très élevées, en photo et en vidéo. En photo, les rafales pourront atteindre 75 images par secondes. En vidéo, les cadences évoluent avec 300 images par secondes en 1080p et 120 images pour en 4K, que ce soit en UHD ou en DCI, le tout capturable en 4:2:2 10-bits. La définition 5,7K est aussi disponible, jusqu'à 60 images par secondes et en 4:2:0 10-bits.