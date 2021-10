Sony Alpha 7 IV : polyvalence, puissance et autofocus au sommet pour ce nouvel hybride plein format

Sony promet des « performances exceptionnelles » côté autofocus, et l'on a tendance à le croire. En effet, la réputation de l'autofocus et du focus tracking des produits du constructeur n'est plus à faire, et celui-ci poursuit dans sa lancée. Ainsi, l'Alpha 7 IV est capable de monter en rafale jusqu'à 10 images par seconde avec suivi AF et AE. Ajoutons à cela 759 points à détection de phase répartis sur 94 % de l’image, une bonne mémoire tampon et l'utilisation de supports mémoire rapides, le risque de manquer sa mise au point est réduit à peau de chagrin.