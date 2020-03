OnePlus lance son propre service de paiement par mobile : OnePlus Pay

Lire aussi :

Le paiement mobile, s'il reste minoritaire face à la vénérable carte bancaire, prend de plus d'ampleur et tous les géants de la tech se lancent sur ce marché.Après Apple Pay Google Pay et Samsung Pay , c'est désormais au tour de OnePlus de proposer sa solution maison, appelée (sans grande surprise) OnePlus Pay.Le constructeur avait annoncé ce nouveau système de paiement mobile lors de l'annonce du OnePlus 7T en septembre 2019 pour une disponibilité cette année, mais les possesseurs des téléphones de la marque ne pourront pas l'utiliser tout de suite.OnePlus réserve en effet pour le moment OnePlus Pay à ses seuls OnePlus 7T et 7T Pro , et le service ne sera disponible que sur le territoire chinois.La marque a passé des accords avec Guangfa Bank, Minsheng Bank et la SPDB, qui ne sont pas les établissements bancaires les plus importants en Chine, pour rendre compatibles leurs cartes de crédit avec OnePlus Pay.Si pour le moment seuls les modèles les plus récents sont compatibles, il n'est pas exclu que OnePlus propose OnePlus Pay à une plus large partie de sa gamme équipée de puces NFC et qui bénéficie encore de mises à jour régulières.Concernant le déploiement global, la marque n'a pas donné de calendrier, mais si si le système rencontre son public, il pourrait arriver en Inde ainsi qu'aux États-Unis et en Europe.Le constructeur devra néanmoins négocier avec chaque banque locale et les discussions peuvent prendre un certain temps avant d'aboutir, comme on l'a vu avec Apple Pay qui a mis près de quatre ans pour convaincre l'ensemble des banques françaises majeures.