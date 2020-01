OnePlus rejoint le Wireless Power Consortium, ses smartphones bientôt compatibles Qi ?

Lire aussi :

OnePlus s'est toujours positionné comme un tueur de, ces téléphones haut de gamme vendus par l'ensemble des mastodontes du marché. Mais la recharge sans fil n'a jamais été l'obsession du fabricant chinois, contrairement à ses concurrents. Une conviction qui pourrait changer dès cette année.En rejoignant le consortium qui gère le standard Qi, OnePlus semble admettre que la technologie de recharge sans fil mérite son attention à l'avenir. Cela fait écho aux ultimes rumeurs entourant le prochain OnePlus 8 Pro qui embarquerait, pour la première fois, cette fonctionnalité.Les téléphones OnePlus utilisent actuellement la charge rapide Warp. Pete Lau, le patron de l'entreprise chinoise, a d'ailleurs déclaré que «». On constate cependant que chaque constructeur innove et améliore les délais, à l'image de Samsung et Apple OnePlus est désormais mentionnée par le Wireless Power Consortium comme un «», soit un membre à part entière dans la liste des fournisseurs OEM/ODM. On ignore cependant si cette adhésion est récente ou non. En effet si le fabricant explique que la technologie ne répond pas encore aux ambitions de la marque chinoise, cette dernière est dorénavant autorisée à l'utiliser ; et à participer à son amélioration.L'année dernière, son cousin OPPO avait également rejoint la liste du WPC. Pour autant, le Oppo Reno 2 , commercialisé récemment à 499 €, n'est pas compatible avec la recharge sans fil. Il en va de même avec le Oppo Reno 3 Pro 5G, lancé le 31 décembre en Chine.