OnePlus 9 Pro : comment suivre la présentation en direct ?

Comme prévu, OnePlus va permettre à ses fans de suivre en direct (et en ligne, évidemment) l'annonce de ses nouveaux OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Cette conférence devrait largement mettre l'accent sur la photo et le partenariat établi avec Hasselblad. Pour la visionner, il vous suffira de lancer la vidéo en haut de cet article.