GeForce Now pousse la définition encore plus haut dans Chrome

Désormais, en passant par un onglet Chrome, les titres du catalogue GeForce Now peuvent tourner en 1600p à 120 images par seconde. Auparavant, le cap était fixé à 1440p via le navigateur web de Google. Ainsi, comme le souligne The Verge, les propriétaires d'un MacBook Air 2020 M1 pourront jouer en plein écran sans avoir à bidouiller les paramètres liés à la résolution.