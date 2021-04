NVIDIA Broadcast s’invite nativement dans OBS pour faciliter la réduction de bruit en streaming

Entendons-nous bien : il est déjà parfaitement possible de combiner les effets de NVIDIA Broadcast à une diffusion en direct via OBS. Mais le constructeur de cartes graphiques annonce aujourd’hui que ses fonctionnalités de réduction de bruit font désormais partie intégrante du logiciel d’encodage, sous la forme d’un filtre à appliquer à la source audio entrante.

Sur son site, NVIDIA explique qu’il faut d’abord télécharger les Broadcast Audio Effects SDK puis mettre à jour OBS vers sa version bêta 27. Il faudra aussi s’assurer de disposer d’une carte NVIDIA RTX, et que ses pilotes sont à jour. Ensuite, il suffit, dans OBS, de cliquer sur la roue crantée correspondant à votre micro dans le Mixer et d’appliquer un nouveau filtre de « Suppression de bruit ». Dans « méthode », il suffira de sélectionner « NVIDIA Noise Removal » et d’ajuster la puissance de l’effet à votre convenance.