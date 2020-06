GeForce Now est en cours déploiement sur certains téléviseurs équipés d'Android TV

La description de l'application sur le PlayStore indique notamment que le boitier U+ UHD3 de chez LG (sous Android TV) a été « optimisé pour GeForce Now ». NVIDIA prépare ainsi le déploiement de son service sur de nombreux terminaux Google.

À noter que certains utilisateurs sont déjà parvenus à forcer l'installation de GeForce Now (via l'APK v5.27) sur des Xiaomi Mi Box S et autres Smart TV Sony 4K.