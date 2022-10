Vos cartouches de GameBoy sur Steam Deck, c'est possible

Lancé l'an dernier par la société Epilogue, le GB Operator est un adaptateur/émulateur qui permet de profiter de ses cartouches GameBoy (GameBoy, GameBoy Color et GameBoy Advance) sur ordinateur (Windows, macOS et Linux). Facturé 49,99 dollars, le petit produit qui se branche en USB est officiellement compatible avec Steam OS, et donc le SteamDeck.