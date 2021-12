Un Noël parfait pour les gamers ! MSI propose une offre de remboursement sur une sélection de composants

Le boitier MPG VELOX 100R est l'un des derniers nés au sein de MSI. Il est disponible à 164,99€ chez Cdiscount , le tout avant l'offre de remboursement ! Voilà un produit tout simplement conçu pour obtenir le meilleur flux d’air possible. 3 ventilateurs intégrés en façade et un à l’arrière sont combinés à des grilles d’aération à l’avant et sur le côté. Le produit est également doté de 2 emplacements pour des ventilateurs supplémentaires. Au final, le boitier offre de très bonnes performances de refroidissement, même sur les plus grosses configurations.

Côté design, il ravira les amateurs de PC ouverts grâce à sa porte latérale en verre trempé, laissant entrevoir une fine ligne rétroéclairée RGB contrôlable avec l’ensemble du système via Mystic Light.