Afterburner revient d'entre les morts : la version 4.6.5 finale est de sortie

La 4.6.5 supplante donc la 4.6.4 et il n'est plus question de bêta. La nouvelle version prend officiellement en charge les nouvelles générations de cartes graphiques signées AMD et NVIDIA, les Radeon RX 7900 et GeForce RTX 4000. Deux gammes qui n'étaient jusqu'à présent reconnues que par les versions bêta du logiciel.

Au-delà de ces grosses nouveautés, le développeur annonce la prise en charge « expérimentale » des Ryzen 7000 d'un côté et des Intel Core de 13e génération de l'autre. Tout un tas de fonctionnalités additionnelles sont aussi évoquées et notons, par exemple, la surveillance des GPU Intel ARC qu'il n'est toutefois pas encore possible d'overclocker.

Après des déboires liés à l'absence de paiement du développeur du logiciel, MSI semble décidé à relancer l'excellent Afterburner et, ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les fans de hardware.